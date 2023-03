Arc en ciel des plantes Le Parcot, 7 mai 2023, Échourgnac Échourgnac.

Arc en ciel des plantes

La Ferme du Parcot Le Parcot Échourgnac Dordogne Le Parcot La Ferme du Parcot

2023-05-07 09:30:00 – 2023-05-07

Le Parcot La Ferme du Parcot

Échourgnac

Dordogne

Échourgnac .

Arc en ciel des plantes – Toute la journée : troc de semences/vente de plants/vente d’oyas et de nichoirs – Matin : sortie plantes sauvages comestibles et médicinales, atelier cosmétiques sur résa, midi : tartes aux plantes et aux fruits+buvette – Après midi : présentation en salle d’une ferme lombricole, sortie plantes sauvages et médicinales, atelier créatif, « LOéLA » spectacle musical pour les 3 mois-6 ans, rencontre jardinée par l’auteur du mouvement des jardins partagés – Ferme du Parcot – 05 53 81 99 28

Arc en ciel des plantes – Toute la journée : troc de semences/vente de plants/vente d’oyas et de nichoirs – Matin : sortie plantes sauvages comestibles et médicinales, atelier cosmétiques sur résa, midi : tartes aux plantes et aux fruits+buvette – Après midi : présentation en salle d’une ferme lombricole, sortie plantes sauvages et médicinales, atelier créatif, « LOéLA » spectacle musical pour les 3 mois-6 ans, rencontre jardinée par l’auteur du mouvement des jardins partagés – Ferme du Parcot – 05 53 81 99 28

Ferme du Parcot

Freepik

Le Parcot La Ferme du Parcot Échourgnac

dernière mise à jour : 2023-03-24 par