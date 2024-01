Le Parchemin du Duc Porte Saint-Michel Guérande, mercredi 14 février 2024.

Le Parchemin du Duc Le capitaine de la ville a reçu un parchemin de la plus haute importance le Duc de Bretagne en personne l'informe que la ville de Guérande va être attaquée ! Vite, vite, le capitaine réunit tout… 14 février 6 mars, les mercredis Porte Saint-Michel Entrée: 5

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-14T15:00:00+01:00 – 2024-02-14T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-06T15:00:00+01:00 – 2024-03-06T16:30:00+01:00

Le capitaine de la ville a reçu un parchemin de la plus haute importance le Duc de Bretagne en personne l’informe que la ville de Guérande va être attaquée ! Vite, vite, le capitaine réunit toute sa nouvelle équipe qui va l’aider dans sa mission de défense de la Porte Saint-Michel.

Accompagné du médiateur, les enfants deviennent les nouveaux gardiens et gardiennes de la cité, prêts à relever toutes sortes de défis. Le jeu est ponctué d’énigmes à résoudre et de mises en situation dans les différentes salles du monument. Un atelier créatif ponctuera l’activité, leur permettant de ramener un souvenir de l’atelier.

Pour les enfants de 7 à 11 ans.

Les accompagnateurs ne sont pas autorisés.

Sur réservation.

Porte Saint-Michel BIlletterie-Boutique 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 05 05 »}, {« type »: « email », « value »: « porte.saintmichel@ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/le-parchemin-du-duc-guerande.html »}]

JEUNESSE PATRIMOINE