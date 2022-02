Le parchemin du duc Porte Saint-Michel Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Le parchemin du duc Porte Saint-Michel, 10 février 2022, Guérande. Le parchemin du duc

du jeudi 10 février au jeudi 17 février à Porte Saint-Michel

Accompagné du médiateur, les enfants deviennent les nouveaux gardiens et gardiennes de la cité, prêts à relever toutes sortes de défis. Le jeu est ponctué d’énigmes à résoudre et de mises en situation dans les différentes salles du monument. Cette animation prendra place à la Porte Saint-Michel les jeudis 10 et 17 février à 15h. Atelier ouvert au 7 – 11 ans.

Tarif de l’atelier – 5€ par enfant

Accompagnés du capitaine de la ville, les enfants deviendront les gardiens et gardiennes de la cité. Ils seront plongés dans un univers imaginaire dont ils repartiront remplis de souvenirs. Porte Saint-Michel Porte Saint-Michel, 44350 Guérande Guérande Intramuros Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-10T15:00:00 2022-02-10T16:30:00;2022-02-17T15:00:00 2022-02-17T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Porte Saint-Michel Adresse Porte Saint-Michel, 44350 Guérande Ville Guérande lieuville Porte Saint-Michel Guérande Departement Loire-Atlantique

Porte Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/

Le parchemin du duc Porte Saint-Michel 2022-02-10 was last modified: by Le parchemin du duc Porte Saint-Michel Porte Saint-Michel 10 février 2022 Guérande Porte Saint-Michel Guérande

Guérande Loire-Atlantique