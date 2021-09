Clairefontaine-en-Yvelines Salle des fêtes Clairefontaine-en-Yvelines, Yvelines Le Parc, un territoire de villégiature Salle des fêtes Clairefontaine-en-Yvelines Catégories d’évènement: Clairefontaine-en-Yvelines

Le Parc, un territoire de villégiature

Salle des fêtes, le dimanche 17 octobre

15:00

Conférence exceptionnelle de Roselyne Bussière,conservateur honoraire du patrimoine, anciennement au service de l’inventaire pour découvrir ces élégantes maisons de villégiature. Un livret gratuit présentant ce patrimoine, est disponible en mairie et à la Maison du Parc et sur le site internet du Parc.

