Les allées bordées de peupliers, de cerisiers à fleurs ou d'érables ponctuent le cheminement vallonné aux nombreuses haltes tranquilles.

peupliers, de cerisiers à fleurs ou d’érables ponctuent le cheminement vallonné

aux nombreuses haltes tranquilles. Des massifs de plantes de terre de bruyère

et des plantes vivaces aux côtés de nombreux rosiers agrémentent le parc. Une ferme urbaine pédagogique offre également

aux visiteurs du parc une rencontre avec des chèvres naines, des moutons

d’Ouessant, mais aussi des poules, des dindons, des oies, des canards, ou

encore des lapins. Rdv : 2 Rue Louis Armand, métro : Balard., Tram T3 Terminus Pont du Garigliano,

Rdv : 2 Rue Louis Armand, métro : Balard., Tram T3 Terminus Pont du Garigliano, Tram T2 station Suzanne Lenglen parc Suzanne Lenglen 2 Rue Louis Armand 75015 Paris Contact : education-environnement@paris.fr

