Le Parc sous terre / Initiation spéléo Saint-Jean-de-Laur, 29 mai 2022, Saint-Jean-de-Laur.

Le Parc sous terre / Initiation spéléo Saint-Jean-de-Laur

2022-05-29 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-29 18:00:00 18:00:00

Saint-Jean-de-Laur Lot Saint-Jean-de-Laur

Territoire karstique où le calcaire est roi, le Parc recèle de nombreuses grottes et igues permettant la pratique de la

spéléologie et la découverte des paysages souterrains.

Yoann Lyonnet, moniteur de spéléologie vous propose de vous transformer en explorateur le temps d’une demi-journée. Vous découvrirez le monde souterrain des causses du Quercy et comprendrez son fameux Karst !

Prévoir une tenue adaptée (sport) et de l’eau. Combinaison, casque, lumière, bottes et matériel technique fournis.

À savoir : descente en rappel de 6m, descente en pan incliné et déplacements en reptation.

Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50

À partir de 8 ans.

Saint-Jean-de-Laur

dernière mise à jour : 2022-02-18 par