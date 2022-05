Le parc s’anime Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Landerneau Finistère Depuis 2019 le Parc s’anime propose des activités sportives aux familles et aux jeunes. Ainsi chaque après-midi du mardi au dimanche de 14 h à 19 h, des initiations au sport de plein air sont organisées (sports collectifs, Laser Tag, biathlon laser, speed ball, palets, pétanque, Mölky, badminton…) dans les jardins de la Palud. Cette initiative est menée parles animateurs de la MPT/centre social. Les activités sont gratuites et encadrées par un animateur. jeunesse@mptlanderneau.org +33 2 98 21 53 94 Depuis 2019 le Parc s’anime propose des activités sportives aux familles et aux jeunes. Ainsi chaque après-midi du mardi au dimanche de 14 h à 19 h, des initiations au sport de plein air sont organisées (sports collectifs, Laser Tag, biathlon laser, speed ball, palets, pétanque, Mölky, badminton…) dans les jardins de la Palud. Cette initiative est menée parles animateurs de la MPT/centre social. Les activités sont gratuites et encadrées par un animateur. Landerneau

