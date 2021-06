Le Parc s’anime Landerneau, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Landerneau.

Le Parc s’anime 2021-07-13 14:00:00 – 2021-08-29 19:00:00

Landerneau Finistère

Depuis 2019 le Parc s’anime propose des activités sportives aux familles et aux jeunes. Ainsi chaque après-midi du mardi au dimanche de 14 h à 19 h, des initiations au sport de plein air sont organisées (speed ball, palets, pétanque, Mölky, badmington…) dans les jardins de la Palud. Cette initiative est menée en partenariat avec la MPT/centre social et le service jeunesse de la Ville du 13 juillet au 29 août. Les activités sont gratuites et encadrées par un animateur.

+33 2 98 21 53 94

