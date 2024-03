Le Parc randonne accessible Saint-Auvent, lundi 25 mars 2024.

Le Parc randonne accessible Saint-Auvent Haute-Vienne

Le Parc naturel régional Périgord-Limousin et l’association Ça roule pour toi (Chalais, 24) rejoindront l’association Autour de Nous (Saint-Junien, 87) le lundi 25 mars, à Saint-Auvent. Près de 150 enfants, de toute la Haute-Vienne, s’y donnent rendez-vous pour participer à la Grande Randonnée vers Paris.

12h30- 13h30 : Découverte de la joëlette, fauteuil muni d’une roue unique, située sous le fauteuil, et de deux brancards, permettant ainsi de véhiculer une personne en situation de handicap.

13h30 : Départ de la randonnée vers Rochechouart. Une joëlette et ses porteurs accompagneront une personne en situation de handicap souhaitant participer à l’événement, jusqu’au chêne de Bramefam (env. 6km).

En attendant de retrouver les marcheurs en provenance de Saint Auvent, les élèves de Rochechouart découvriront le chêne de Bramefam et les forêts lors d’une petite balade avec le Parc. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-25 12:30:00

fin : 2024-03-25 17:30:00

Stade

Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Le Parc randonne accessible Saint-Auvent a été mis à jour le 2024-03-21 par PNR Périgord-Limousin