Rhône

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc Pichat

Comment se portent ces plantes ramenées de régions lointaines au 19e siècle et plantées dans nos régions ? La sécheresse et les agressions diverses les touchent-elles autant ou plus que nos plantes locales ? [http://bvabo.fr](http://bvabo.fr)

Entrée libre

Exposition sur les parcs du XIXe siècle et leur végétation. Parcs promenades, parcs exotiques, parcs romantiques- Visite guidée samedi et dimanche à 15h Parc Pichat 30 rue du 11 novembre 1918 69620 Le Bois-d’Oingt Le Bois-d’Oingt Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

