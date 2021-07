Grenoble Grenoble Grenoble, Isère Le parc Paul Mistral : une nature méconnue Grenoble Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Isère

Le parc Paul Mistral : une nature méconnue Grenoble, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Grenoble. Le parc Paul Mistral : une nature méconnue 2021-07-07 15:00:00 – 2021-07-07 16:30:00 Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole 14 rue de la République

Grenoble Isère EUR 6 9 Le plus grand parc de Grenoble préserve des espèces d’arbres étonnantes typiques des jardins botaniques. Petits et grands, explorez-le et mettez vos sens en éveil ! Les Gingkos bilobas, les écuroducs et les savonniers de Chine… n’attendent plus que vous ! dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Grenoble, Isère Étiquettes évènement : Autres Lieu Grenoble Adresse Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole 14 rue de la République Ville Grenoble lieuville 45.19032#5.73022