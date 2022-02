Le Parc Naturel Régional du Queyras … de nature en découvertes ! Paris Expo Porte de Versailles, 5 mars 2022, Paris.

le samedi 5 mars à Paris Expo Porte de Versailles

Afin de mieux comprendre le monde mystérieux des animaux de la montagne et ses secrets, le Parc Naturel Régional du Queyras propose aux plus jeunes, un atelier autour de la faune et de la nature. L’occasion de s’intéresser au chamois, au bouquetin, à l’écureuil ou à la marmotte, vedettes des montagnes du Queyras et que l’on peut observer « à la trace » au gré des saisons. Un atelier dédié également à d’autres animaux qui font la richesse des fermes locales : les vaches. De véritables stars des alpages qu’elles soient de races Tarines, Montbéliardes ou abondances, agiles et résistantes, parfaitement adaptées aux terrains difficiles des hauts pâturages. Des animaux réputés aussi pour la qualité de leur lait qui entre dans la fabrication du fameux Bleu du Queyras par exemple. Sanctuaire pour la faune, la flore et la biodiversité, le Queyras est aussi un terrain emblématique pour la qualité de ses prairies d’altitude, souvent récompensées ces dernières années dans le cadre du Concours Général des Prairies Fleuries. Un rendez-vous qui met en avant les éleveurs dont les prairies permanentes présentes le meilleur équilibre entre valeur agricole et valeur écologique.

Entrée libre

