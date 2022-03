le Parc Montsouris le Parc Montsouris, 10 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 10 avril 2022

de 14h30 à 16h00

gratuit

L’ingénieur A. Alphand sut dessiner un parc harmonieux malgré́ le sol ingrat et la présence de la voie de chemin de fer. Familiers ou moins connus, ses arbres sont variés et superbes ; ses arbustes rares et ses massifs éclatants méritent une halte.

le Parc Montsouris

Bien qu’achevé́ après la chute du Second Empire, ce parc est typique des réalisations voulues par l’empereur Napoléon III. L’ingénieur A. Alphand sut dessiner un parc harmonieux malgré́ le sol ingrat et la présence de la voie de chemin de fer. Familiers ou moins connus, ses arbres sont variés et superbes ; ses arbustes rares et ses massifs éclatants méritent une halte.

ATTENTION : La visite n’aura pas lieu en deçà de 5 participants

Rendez-vous : Entrée du parc, boulevard Jourdan, à gauche en sortant du RER B, Cité-Universitaire

le Parc Montsouris entrée du parc, boulevard Jourdan, à gauche en sortant du RER B, Cité-Universitaire Paris 75014

Contact : https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature

Balade;Nature

Date complète :

2022-04-10T14:30:00+01:00_2022-04-10T16:00:00+01:00

Parc Montsouris rusticage 01© PascalBonneau