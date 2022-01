Le parc Martin-Luther-King, 16 février 2022, .

Date et horaire exacts : Le mercredi 16 février 2022

de 14h00 à 15h30

gratuit

14H00 Visio Le parc Martin-Luther-Kings

Le parc Martin-Luther-King est à la fois le cœur et l’articulation de ce quartier moderne. Avec ses dix hectares, il charme par ses ambiances végétales et aquatiques et offre de ce fait un espace d’accueil à la faune sauvage.

Cliquer sous la rubrique Gratuit En direct depuis chez vous en cliquant ici

En cas de difficulté de connexion copier le lien suivant et allez sur votre moteur de recherche

https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?MTID=m91142330f377c6dc406e0cc2cb0c493d

Contact : education-environnement@paris.fr https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?MTID=m91142330f377c6dc406e0cc2cb0c493d

Conférence;Nature

