LE PARC LA CARTOUCHERIE – BERNARD PIRAS DE BOURG-LÈS-VALENCE Parc La cartoucherie – Bernard Piras Bourg-lès-Valence Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence

Drôme

LE PARC LA CARTOUCHERIE – BERNARD PIRAS DE BOURG-LÈS-VALENCE Parc La cartoucherie – Bernard Piras, 4 juin 2022, Bourg-lès-Valence. LE PARC LA CARTOUCHERIE – BERNARD PIRAS DE BOURG-LÈS-VALENCE

Parc La cartoucherie – Bernard Piras, le samedi 4 juin à 14:30

Inauguré en 2021, le parc La Cartoucherie – Bernard Piras vient compléter les aménagements paysagers réalisés en 2009 à la Cartoucherie. Retour sur l’histoire d’un site industriel reconverti, pour notre grand plaisir, en espace de promenade, de jeux et de découverte !

Entrée libre, groupe limité, sur réservation au 04.75.79.20.86

Découverte de ce parc au coeur d’un site industriel reconverti ! Parc La cartoucherie – Bernard Piras Rue Roger Salengro 26500 Bourg-lès-Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Bourg-lès-Valence Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence, Drôme Autres Lieu Parc La cartoucherie - Bernard Piras Adresse Rue Roger Salengro 26500 Bourg-lès-Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Bourg-lès-Valence lieuville Parc La cartoucherie - Bernard Piras Bourg-lès-Valence Departement Drôme

Parc La cartoucherie - Bernard Piras Bourg-lès-Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-les-valence/

LE PARC LA CARTOUCHERIE – BERNARD PIRAS DE BOURG-LÈS-VALENCE Parc La cartoucherie – Bernard Piras 2022-06-04 was last modified: by LE PARC LA CARTOUCHERIE – BERNARD PIRAS DE BOURG-LÈS-VALENCE Parc La cartoucherie – Bernard Piras Parc La cartoucherie - Bernard Piras 4 juin 2022 Bourg-lès-Valence Parc La cartoucherie - Bernard Piras Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence Drôme