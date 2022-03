Le parc Kellermann et le jardin Jean-Claude Nicolas Forestier Le parc Kellermann Paris Catégories d’évènement: île de France

Le parc Kellermann et le jardin Jean-Claude Nicolas Forestier Le parc Kellermann, 12 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 12 avril 2022

Une découverte de deux espaces verts de l'arrondissement. Le vaste parc Kellermann présente de nombreuses plantes rares, un rucher, un bassin végétalisé́ et une ferme urbaine pédagogique. Le jardin Jean-Claude Nicolas Forestier nous transporte dans une ambiance méditerranéenne faisant oublier les contraintes liées à son aménagement sur dalle. ATTENTION : La visite n'aura pas lieu en deçà de 5 participants Rendez-vous : Entrée du square Robert-Bajac, angle boulevard Kellermann et avenue de la Porte-d'Italie, métro Porte d'Italie

