Ce parc plein de charme et très original intègre des vestiges pittoresques des abattoirs de Vaugirard ainsi que des espaces particuliers comme la vigne, le rucher pédagogique entouré de plantes mellifères, le jardin de senteurs, le potager. lundi 9 octobre 14h30

Rendez-vous: entrée principale, rue des Morillons, au pied des sculptures de taureaux de Caïn
Contact : education-environnement@paris.fr

