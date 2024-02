Le parc Floral de Paris Parc Floral Paris, mercredi 14 février 2024.

Le mercredi 14 février 2024

de 14h30 à 16h00

.Public adultes. gratuit

À la découverte du jardin botanique de Paris

14/02/2024 14:30 Le parc Floral de Paris

les patios et Pavillons nous permettent d’être à l’abri des intempéries

Le parc Floral est l’un des 4 sites du jardin Botanique de la Ville de Paris.

Créé en 1969 pour accueillir une exposition horticole internationale, le parc

Floral de Paris présente encore aujourd’hui des collections végétales à

l’extérieur nationalement reconnues (dahlias, iris ou pivoines). Les pavillons

permettent d’admirer, à l’abri, les plantes de l’ère du Jurassique, une

exposition permanente de bonsaïs ainsi que des plantes textiles et cosmétiques.

Les aménagements anciens et récents, la tourbière alcaline, le jardin de

l’Évolution planté uniquement d’espèces indigènes d’Île-de-France, le jardin

alpin, favorisent la biodiversité du site.

Rendez-vous : devant l’entrée du Parc Floral côté

esplanade du Château

Parc Floral Esplanade Saint-Louis 75012 Paris

Contact : education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature

