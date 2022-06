Le parc Floral de Paris Parc Floral de Paris, 16 juin 2022, Paris.

Le jeudi 16 juin 2022

de 14h30 à 16h00

. gratuit

Le parc Floral est l’un des 4 sites du jardin Botanique de la Ville de Paris. Créé en 1969 pour accueillir les Floralies internationales, ce jardin de plus de 30 ha offre de très riches collections végétales en extérieur et en pavillons, d’intérêt national, voire international, une palette de paysages sans cesse en mouvement où plantes horticoles et sauvages vivent en harmonie. Les aménagements anciens et récents, la tourbière alcaline, le jardin de l’évolution planté uniquement d’espèces indigènes d’Île-de-France, le jardin alpin, favorisent la biodiversité du site.

Rendez-vous: dans le parc, côté esplanade du château, devant l’entrée

Parc Floral de Paris Entrée Château : Esplanade Saint-Louis devant le Château de Vincennes 75012 Paris

education-environnement@paris.fr

Le parc Floral © Jean Christophe Lucas Le parc Floral