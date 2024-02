Le parc floral de la Roseraie Parc Floral de la Roseraie Poitiers, samedi 1 juin 2024.

Éveillez vos sens pour (re) découvrir le parc floral de la Roseraie. Respirez profondément pour apprécier le parfum des roses puis aiguisez vos papilles pour en déguster quelques produits. Témoin des années 70 où les parcs floraux étaient en vogue, cette roseraie est une vitrine du savoir-faire horticole de la ville et une source d’inspiration florale et paysagère pour les visiteurs. Réaménagé en 2017, il abrite près de 6 000 espèces.

Parc Floral de la Roseraie Rue Salvador Allende, Poitiers, Vienne, Nouvelle-Aquitaine Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 52 35 35 [{« type »: « phone », « value »: « 06 75 32 16 64 »}] Le Parc floral fait peau neuve. La roseraie a été entièrement déplacée et remaniée avec une nouvelle présentation des collections. Le Centre du jardin accueille « La table des gourmandes » et de nouvelles collections végétales sont offertes à la curiosité du public.

© Sébastien LAVAL