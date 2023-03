Ouverture du Parc fleuri Le Parc Fleuri Marson Catégories d’Évènement: Marne

Ouverture du Parc fleuri Le Parc Fleuri, 3 juin 2023, Marson. Ouverture du Parc fleuri 3 et 4 juin Le Parc Fleuri Entrée libre Ouverture gratuite du jardin privé. Visite libre avec exposition de sculptures créées par des artistes de Marson.

Concert le dimanche matin des élèves du Conservatoire de musique de Châlons-en-Champagne. Le Parc Fleuri 16 rue de la hocardiere 51240 Marson Marson 51240 Marne Grand Est Ce jardin de 7500 m2 illustre la richesse des plantes affectionnant les terrains calcaires. La promenade serpente entre les massifs de vivaces, les rosiers et les clématites. parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 ©Colin Corinne

