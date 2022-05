Le Parc fait son Tour de France ! | Randonnée cycliste accompagnée Couzou Couzou Catégories d’évènement: 46500

Couzou

Le Parc fait son Tour de France ! | Randonnée cycliste accompagnée Couzou, 18 juin 2022, Couzou. Le Parc fait son Tour de France ! | Randonnée cycliste accompagnée Couzou

2022-06-18 09:00:00 – 2022-06-18 12:00:00

Couzou 46500 Couzou Samedi 18 juin, tous et toutes en selle pour fêter le passage prochain du Tour de France dans le Parc naturel régional ! La petite boucle cyclo-nature vous emmène à la découverte des patrimoines naturels des Causses du Quercy, en compagnie de David et Léonie, chargés de mission du Parc. La balade fait 17km avec 300m de dénivelé. – Départ à 9h de La Pannonie (Couzou)

– A partir de 10 ans

– Pique-nique tiré du sac en fin de promenade Pour vous inscrire, rendez-vous sur tinyurl.com/cycloPNRCQ. C’est gratuit ! (places limitées)

Pour plus d’informations, contactez le Parc au 05 65 24 20 50. Cette animation est proposée par le Parc naturel régional des Causses du Quercy et le Comité Départemental de Cyclotourisme du Lot, avec la complicité du Département du Lot. ©PNRCQ

Couzou

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: 46500, Couzou Autres Lieu Couzou Adresse Ville Couzou lieuville Couzou Departement 46500

Couzou Couzou 46500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/couzou/

Le Parc fait son Tour de France ! | Randonnée cycliste accompagnée Couzou 2022-06-18 was last modified: by Le Parc fait son Tour de France ! | Randonnée cycliste accompagnée Couzou Couzou 18 juin 2022 46500 Couzou

Couzou 46500