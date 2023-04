Inauguration de l’œuvre de Yann Toma : la Grotte des divinations climatiques Le parc et les jardins de l’abbaye Asnières-sur-Oise Catégories d’Évènement: Asnières-sur-Oise

Inauguration de l'œuvre de Yann Toma : la Grotte des divinations climatiques
Le parc et les jardins de l'abbaye, 3 juin 2023, 18:30-19:30, Asnières-sur-Oise, Val-d'Oise
EUR 10

Val-DOise . EUR 10 Festival de Royaumont : les artistes au jardin

Artiste contemporain, Yann Toma propose une nouvelle vision de la grotte qu’avaient fait construire les religieuses dans les jardins de l’abbaye. Le parc et les jardins de l’abbaye Abbaye de Royaumont Asnières-sur-Oise

