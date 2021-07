Tilques Château d'Ecou Pas-de-Calais, Tilques Le parc et la ferme du château d’Ecou Château d’Ecou Tilques Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Prenez le temps de vous balader dans le parc du château d’Ecou. Admirez cette forteresse élevée au Moyen âge, aujourd’hui protégée au titre des Monuments historiques. Au cours de votre excursion, n’oubliez pas de faire un arrêt pour découvrir la ferme du château. Visite libre Château d’Ecou 72 rue du château, Tilques Tilques Pas-de-Calais

Dates et horaires:
2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

