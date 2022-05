LE PARC EST VIVANT ! CONCERTATION DU GUÉ-DE-MAULNY

2022-05-11 – 2022-05-11 La concertation du Gué-de-Maulny se poursuit ! Venez découvrir le parc lors d’une balade guidée sur le thème de la nature.

“Le parc est un véritable réservoir biologique : voilà l’occasion de parcourir le parc et de découvrir les merveilles vivantes qu’il abrite. On s’intéressera aux coulisses de la gestion qui en est faite.” Ouvert à tous sur inscription sur la plateforme jeparticipe.lemans La concertation du Gué-de-Maulny se poursuit ! Venez découvrir le parc lors d’une balade guidée sur le thème de la nature.

