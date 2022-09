Le Parc en Images Vanvey, 1 octobre 2022, Vanvey.

Le Parc en Images

2022-10-01 – 2022-10-02

EUR 0 0 Les Villas ouvriront leurs portes et les espaces du parc de la propriété aux visiteurs pour découvrir les travaux de 13 photographes naturalistes, parmi lesquels des photographes professionnels le temps du week-end des 1er et 2 octobre.

Sur réservation préalable à faire jusqu’à la veille auprês de l’Office de Tourisme du Châtillonnais au 03 80 91 13 19, les visiteurs peuvent d√Æner (20€¨/pers) avec les photographes les mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 sept. Le repas est assuré par un restaurant local différent.

Le vendredi 30 septembre est une journée spéciale à l’attention des enseignants et de leurs élêves, animée par les équipes du Parc national.

Les promeneurs pénétreront librement dans le parc de la propriété pour prendre connaissance des 120 photographies exposées.

Un diaporama de photos et de vidéos pourra être visionné sur un écran géant et des siêges inviteront les visiteurs à prendre le temps d’observer les différents travaux des photographes.

Des conférences et présentations des photographes invités animeront les aprês-midi du week-end et feront voyager les visiteurs autour de la nature d’autres territoires.

Laëtitia Laurent présentera son voyage photographique en Ecosse,

Yoann Thionnet proposera son étude du Lynx pendant CINQ années qui lui permit d’éditer un livre Jura Terre sauvage et un film,

Théo Bonnefous évoquera le brâme du cerf en Aubrac et,

Teddy Bracard partagera son travail de photographe professionnel avec son livre Lorraine par nature .

Des animations, une restauration soignée et de qualité seront disponibles au choix des visiteurs.

Pour clôturer chaque journée du week-end, une vente aux enchêres de clichés au profit des photographes et de l’organisation est proposée.

A la suite de cette semaine spéciale, l’exposition d’environ 25 photos en format 600×800 sera itinérante et proposée à tout organisme, école, administration, commune, association, entreprise qui souhaiterait en faire l’exposition. La demande est à formuler à L’adresse lesvillasduparc.enbourgogne@orange.fr

