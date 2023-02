Le Parc du Petit Prince LE PARC DU PETIT PRINCE, 7 avril 2023, UNGERSHEIM.

LE PARC DU PETIT PRINCE UNGERSHEIM Rue de l’Espoir Haut-Rhin

Billet valable pour une entrée du 7 avril au 5 novembre 2023 selon calendrier d’ouverture du parc Gratuit pour les moins de 1 mètre

Le Parc du Petit Prince

Changez de planète !

Parc d’attractions à la fois poétique et ludique, le Parc du Petit Prince invite tous ses visiteurs, petits et grands, à un voyage de planète en planète sur les traces du héros d’Antoine de Saint Exupéry, tel un grand livre à ciel ouvert. Sur plus de 24 hectares, 32 attractions et animations inédites y sont proposées : 2 ballons captifs, 1 aérobar, des chaises volantes, un roller coaster, des bûches, etc.

Une journée inoubliable, pleine d’émotions, de sensations et de poésie vous attend !

INFORMATIONS PRATIQUES



• Accès handicapés

• Parking gratuit

• Restauration sur site

• Location de poussettes

• Navette (un service Navette est mis en place tous les mercredis et dimanche de la gare centrale de Mulhouse

Départ : 10h15. Pas de réservation)

• Aires de pique-nique. Vous pouvez apporter votre pique nique.

• Consignes. Chaque entrée est dotée de casiers à consignes vous permettant de laisser vos affaires (paniers/sacs/…).

1€ le casier pour une ouverture unique.

• Boîtes aux lettres. Une boite aux lettres se tient à votre disposition au niveau de l’entrée de la boutique.

N’hésitez pas à envoyer un courrier avec une carte postale et un timbre du parc !

