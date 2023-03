Visite du parc du manoir de Kintzheim Le Parc du Manoir Kintzheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Visite du parc du manoir de Kintzheim Le Parc du Manoir, 2 juin 2023, Kintzheim. Visite du parc du manoir de Kintzheim 2 – 4 juin Le Parc du Manoir Pique-nique non autorisé Ouverture du parc possible pour le public scolaire. Prendre contact avec la propriétaire. Le Parc du Manoir 92 rue de la Liberté, 67600 Kintzheim, Bas-Rhin, Grand Est Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est 06 08 75 55 15 Jardin paysager planté en 1803 de plus de 40 espèces d’arbres. Le futur baron d’empire Mathieu de Fabvier fait aménager un « jardin-tableau » à l’anglaise pour encadrer la ruine du château de Kintzheim. La maison, le parc et la ruine forment un ensemble. Parking à proximité. Entrée du parc dans le village Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

