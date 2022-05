Le parc du Domaine de Randan face aux changements climatiques Domaine royal de Randan Randan Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Domaine royal de Randan, le dimanche 5 juin à 15:00

Comme tous les parcs et jardins, le Domaine de Randan est confronté aux effets du changement climatique avec des conséquences immédiates, importantes et durables. Lors d’une balade conférence sous la conduite de David ROUX, conseiller environnement chez FREDON, venez observer les impacts de ce changement sur le patrimoine arboré du Domaine et échanger sur les stratégies d’adaptation possibles. Proposé dans le cadre des Rendez-vous aux jardins dont le thème national est « Parcs et jardins face aux changements climatiques », Balade conférence pour observer les impacts du changement climatique sur le patrimoine arboré du Domaine et échanger sur les stratégies d’adaptation possibles. Domaine royal de Randan Place Adélaïde d’Orléans, 63310 Randan, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Randan Puy-de-Dôme

