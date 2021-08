Buzet-sur-Baïse Château et parc de buzet Buzet-sur-Baïse, Lot-et-Garonne Le parc du château : entre patrimoine et biodiversité Château et parc de buzet Buzet-sur-Baïse Catégories d’évènement: Buzet-sur-Baïse

### Participez à une visite guidée dans le parc du château de Buzet, à la découverte de ses patrimoines multiples : historique, naturel, culturel… Venez découvrir le parc du château de Buzet, site millénaire à l’histoire foisonnante, ancien bourg castral de « Haut-Buzet », progressivement transformé en parc « anglo-chinois » à partir de la fin du XVIIIe siècle. Objet d’étude pluridisciplinaire, le château de Buzet et son parc, récemment acquis par la coopérative les Vignerons de Buzet, fait l’objet de recherches historiques en partenariat avec des chercheurs de l’université de Pau et des Pays de l’Adour. En parallèle, le site, écrin de biodiversité, a été labellisé « Refuge de la Ligue de protection des Oiseaux » (LPO) et fait l’objet d’inventaires naturalistes de la faune et de la flore. Laissez-vous guider par Justine, qui connaît le site et son histoire par cœur ! Vous cheminerez en immersion dans un patrimoine naturel d’exception et un parc paysager atypique, qui garantit un voyage dans le temps, au rythme des petites anecdotes qui ont marqué l’Histoire du site.

Réservation obligatoire. 5€ par personne. Gratuit – de 12 ans. Demi-tarifs pour les adhérents de l’association. Prévoir 1h30 à 2h de marche dans le parc. Présence de léger dénivelé. Prévoir des chaussures de marche et gourdes d’eau par temps chaud.

