Visite d’un village reconstitué, qui vous replonge dans l’authenticité du Périgord des années 1900 Le parc du Bournat Le Bugue, 17 septembre 2023, Le Bugue.

Visite d’un village reconstitué, qui vous replonge dans l’authenticité du Périgord des années 1900 Dimanche 17 septembre, 10h00 Le parc du Bournat Gratuit. Entrée libre.

Lors d’une visite, le village s’anime d’activités et d’attractions au fil des saisons, faisant revivre les tâches quotidiennes de nos ancêtres à travers des couleurs, des odeurs et des saveurs. Laissez-vous transporter vers l’île des animaux pour un moment de détente au cœur du marais. Une journée remplie de souvenirs pour les aînés et de découvertes pour les plus jeunes.

Le parc du Bournat 191 allée Paul-Jean Souriau, 24260 Le Bugue Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 08 41 99 https://www.parclebournat.fr Ce parc à thème vous replonge le temps d’une visite, dans un village du Périgord des années 1900 avec ses artisans, son patrimoine bâti et ses animaux sur plus de 8 hectares !

Venez vivre une journée en 1900 dans un parc d’attractions insolite ou se côtoient manèges, animaux, artisanat et douceur de vivre. Parkings privés sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Le parc du Bournat