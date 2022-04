Le Parc du Bournat fête ses 30 ans : Les comices agricoles

2022-08-14 – 2022-08-14 Un grand rendez-vous de la vie paysanne en 1900 à découvrir cette saison anniversaire : les comices agricoles. Ces événements furent longtemps l'occasion pour les fermiers de comparer leur bétail et d'échanger techniques et astuces tout en festoyant. À cette occasion, le parc du Bournat se transforme en mini-salon de l'agriculture ! Moutons, chèvres, vaches, cochons, parade de machines agricoles, vente et dégustation de produits et d'artisanat périgourdin, grand repas campagnard, jeux, courses de sac, tire à la corde, déambulations théâtrales poétiques, danses folkloriques, animations musicales… envahissent le parc toute la journée.

