Le Parc du Bournat fête ses 30 ans : Les ciné-concerts

2022-08-06 – 2022-08-06 Renouez avec le temps où les projections cinématographiques muettes étaient itinérantes, foraines et accompagnées

d’œuvres musicales. Deux soirées cinéma pour apprécier les ingénieux films de Méliès et de Charlie Chaplin, au son d’un piano. Projection en plein air sous le moulin

En partenariat avec l'Agence pour le développement régional du cinéma et le cinéma d'art et d'essais, Cinéma Lux du Buisson-de-Cadouin.

