Le Parc du Bournat fête ses 30 ans : Le théâtre Guignol Guérin Le Bugue Le Bugue Catégories d’évènement: Dordogne

Le Bugue

Le Parc du Bournat fête ses 30 ans : Le théâtre Guignol Guérin Le Bugue, 23 juillet 2022, Le Bugue. Le Parc du Bournat fête ses 30 ans : Le théâtre Guignol Guérin

191 allée Paul-Jean Souriau Parc le Bournat Le Bugue Dordogne Parc le Bournat 191 allée Paul-Jean Souriau

2022-07-23 – 2022-07-24

Parc le Bournat 191 allée Paul-Jean Souriau

Le Bugue

Dordogne Le Bugue Théâtre Guignol 100% traditionnel !

La plus ancienne famille de marionnettistes-Guignolistes de France nous fait l’honneur de leur présence sur ce week-end d’été ! Fondé en 1853 à Bordeaux, le Guignol Guérin perpétue, depuis six générations, la tradition du véritable Guignol lyonnais, en jouant le répertoire de Laurent Mourguet, le créateur de Guignol en 1808. Un spectacle pour tous publics qui traite les situations de la vie de tous les jours de manière comique et risible. Théâtre Guignol 100% traditionnel !

La plus ancienne famille de marionnettistes-Guignolistes de France nous fait l’honneur de leur présence sur ce week-end d’été ! Fondé en 1853 à Bordeaux, le Guignol Guérin perpétue, depuis six générations, la tradition du véritable Guignol lyonnais, en jouant le répertoire de Laurent Mourguet, le créateur de Guignol en 1808. Un spectacle pour tous publics qui traite les situations de la vie de tous les jours de manière comique et risible. +33 5 53 08 41 99 Théâtre Guignol 100% traditionnel !

La plus ancienne famille de marionnettistes-Guignolistes de France nous fait l’honneur de leur présence sur ce week-end d’été ! Fondé en 1853 à Bordeaux, le Guignol Guérin perpétue, depuis six générations, la tradition du véritable Guignol lyonnais, en jouant le répertoire de Laurent Mourguet, le créateur de Guignol en 1808. Un spectacle pour tous publics qui traite les situations de la vie de tous les jours de manière comique et risible. Accueil

Parc le Bournat 191 allée Paul-Jean Souriau Le Bugue

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Le Bugue Other Lieu Le Bugue Adresse Le Bugue Dordogne Parc le Bournat 191 allée Paul-Jean Souriau Ville Le Bugue lieuville Parc le Bournat 191 allée Paul-Jean Souriau Le Bugue Departement Dordogne

Le Bugue Le Bugue Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-bugue/

Le Parc du Bournat fête ses 30 ans : Le théâtre Guignol Guérin Le Bugue 2022-07-23 was last modified: by Le Parc du Bournat fête ses 30 ans : Le théâtre Guignol Guérin Le Bugue Le Bugue 23 juillet 2022 191 allée Paul-Jean Souriau Parc le Bournat Le Bugue Dordogne

Le Bugue Dordogne