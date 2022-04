Le Parc du Bournat fête ses 30 ans : Le Bal des Pompiers du 15 août Le Bugue Le Bugue Catégories d’évènement: Dordogne

Le Parc du Bournat fête ses 30 ans : Le Bal des Pompiers du 15 août Le Bugue, 15 août 2022, Le Bugue. Le Parc du Bournat fête ses 30 ans : Le Bal des Pompiers du 15 août Parc le Bournat 191 allée Paul-Jean Souriau Le Bugue

2022-08-15 – 2022-08-15 Parc le Bournat 191 allée Paul-Jean Souriau

Le Bugue Dordogne Le Bugue Le traditionnel bal des pompiers, initié le 15 août afin de chanter les louanges de l’empereur Napoléon, avant d’être décalé au 14 juillet . En 1900, c’était l’occasion parfait pour faire de « belles rencontres » ! Un bal en fanfare !

Un bal en fanfare !

Avec la participation exceptionnelle de la fanfare départementale des pompiers !

Parc le Bournat 191 allée Paul-Jean Souriau Le Bugue

