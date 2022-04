Le Parc du Bournat fête ses 30 ans : La Nocturne du 14 juillet, 14 juillet 2022, .

Le Parc du Bournat fête ses 30 ans : La Nocturne du 14 juillet

2022-07-14 – 2022-07-14

Fête nationale !

La Nocturne du Bournat est promesse de délassement autant que d’excitation, pendant laquelle on flâne, s’amuse, on s’émerveille en gardant son âme d’enfant. On y vient en famille, entre amis ou en duo, depuis tout le département !

Découvrez tous les détails sur notre page dédiée : Les Nocturnes du Bournat

A l’occasion de la fête nationale, Le Bournat en mode bleu blanc rouge, propose une version augmentée : plus de musique, plus de festins, plus de spectacles, plus de fiesta.

