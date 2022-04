Le Parc du Bournat fête ses 30 ans : La journée de clôture d’anniversaire

Le Parc du Bournat fête ses 30 ans : La journée de clôture d’anniversaire, 28 août 2022, . Le Parc du Bournat fête ses 30 ans : La journée de clôture d’anniversaire

2022-08-28 – 2022-08-28 Fêtez avec nous les 30 ans du Parc ! Théâtre du Vertige : Représentation de l’essor du chemin de fer

Danse folklorique : bourrées périgourdines, danses et musiques traditionnelles de 1900

Déambulation des animaux de la ferme

Grande parade de véhicules anciens

Admirez et chassez les bulles géantes, avec Bulles en Scène

Spectacle pyrotechnique de la nocturne

