Déambulation, découverte des arbres du parc des Trinitaires Dimanche 17 septembre, 14h30 Le Parc des Trinitaires RV Parking de la crèche des Balives

Déambulation au sein de ce patrimoine “naturel et vivant » : venez découvrir ce lieu unique qui abrite une belle diversité d’arbres en plein centre-ville de Valence.

Le Parc des Trinitaires Avenue Maurice-Faure, 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 79 20 86 http://www.valence.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0475792086 »}, {« type »: « email », « value »: « artethistoire@valenceromansagglo.fr »}] Propriété des soeurs Trinitaires de 1835-1976 comme lieu de promenade pour les novices et de retraites pour les soeurs plus âgées. Le parc se caractérise par ses bosquets laissés au naturel qui donnent à l’espace un aspect sauvage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

