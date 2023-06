A la découverte de notre capitale : relevons le Paris d’accomplir tous les défis culturels et ludiques proposés. Le Parc des Roches, 91530 Saint-Chéron Saint-Chéron, 22 juillet 2023, Saint-Chéron.

Situation :

Parfait pour les excursions dans la capitale française, le camping Parc des Roches occupe une vaste zone de forêt à proximité de la ville francilienne de Saint-Chéron, dans . Ce camping verdoyant s’étend sur 23 hectares, où les campeurs trouveront une nature abondante et une ambiance apaisante.

Une sélection d’activités sportives, dont le football, le volley-ball, le mini-golf, la pétanque et le tennis, sont à la disposition de tous les campeurs, tandis que les enfants adoreront faire un saut au parc de jeux. Il suffit de sortir de l’établissement pour se retrouver dans un magnifique terrain de jeu naturel, idéal pour la marche et le vélo.

Vous aurez besoin de faire le plein d’énergie avant une journée d’activités, alors pourquoi ne pas opter pour le service de petit-déjeuner sur place. Le restaurant est idéal pour des déjeuners et des dîners conviviaux, tandis que le service de plats à emporter permet aux vacanciers de rapporter des pizzas dans leur hébergement. Le snack-bar propose une bonne sélection de friandises sucrées et salées, tandis que le bar sert des boissons tout au long de la journée.

Le camping dispose :

– D’un parc aquatique,

– D’un terrain multisports,

– D’un espace scénique.

– De blocs sanitaires situés à proximité de nos tentes.

– D’un restaurant et d’un snack.

Le groupe de adolescents sera composé de 47 garçons et filles, néanmoins seulement 42 adolescents sont concernés par le dispositif vacances apprenantes. . Ils seront encadrés par 11 animateurs :

 2 animateurs diplômés BAFA,

 2 animatrices et animateurs diplômée BAFA expérimentée en séjours apprenants (futurs enseignants et personnels d’encadrement éducatif de l’Education Nationale )

 1 animatrice BAFA stagiaire titulaire ayant le PSC1.

Cette équipe d’animation sera dirigée par une directrice BPJEPS LTP ayant plus de 10 ans d’expériences, et fortement impliqué dans les mouvements d’éducation populaire;

Intentions éducatives du directeur : :

Le directeur est en adéquation avec les valeurs défendues par l’association Les P’tites Pousses, et s’efforcera de propager ces valeurs dans la conception de leur projet pédagogique respectif. Les actions éducatives de la direction se focaliseront sur :

– l’épanouissement,

– la découverte et le respect de l’autre,

– l’ouverture au monde,

– le brassage culturel.

Le directeur souhaite d’autre part développer leurs actions à long terme pour donner une autre dimension au projet. Ceci lui permettra d’approfondir les actions menées pendant le séjour en tenant compte des orientations éducatives suivantes :

 Le lien social par la communication, la tolérance, l’acceptation de l’autre et ses différences.

 L’échange des savoirs culturels et des pratiques sociales.

 La création individuelle et collective sous toutes ses formes.

 Le développement d’une attitude citoyenne en luttant contre les incivilités.

 La promotion de la culture et du sport pour tous selon les niveaux et possibilités.

 La capacité à prendre en compte son environnement

Objectifs pédagogiques :

Permettre aux adolescents de prendre des initiatives contribuant à leur socialisation, à l’autonomisation.

Sensibiliser à des problèmes de société actuels (racisme, violence, protection de l’environnement, exclusion., non-respect des droits de l’enfant,

S’engager dans un projet et le mener à terme.

Etre acteur de l’organisation de la vie collective.

Favoriser la coopération (solliciter la coopération pour aller vers une autonomie collective et individuelle).

Permettre aux adolescents de faire des choix, de donner son avis.

S’exprimer et s’extérioriser dans un environnement favorable.

Amener les adolescents à prendre conscience d’un environnement inconnu.

Considérer l’adolescent en tant qu’individu à part entière, respecter ses rythmes de vie, ses besoins, ses capacités et ses possibilités.

Faire vivre un projet d’animation autour de l’éducation à l’environnement et du développement durable.

Développer des compétences sociales et civiques liées à la vie en collectivité, en permettant aux enfants et aux jeunes et se réhabituer à la vie en collectivité en toute sécurité, de reprendre des activités motrices notamment d’extérieur, de redécouvrir son environnement, de reconquérir son autonomie, et par la même occasion de renforcer son niveau scolaire.

Organisation pédagogique :

Le directeur :

Il sera responsable de la gestion globale du centre. Il s’occupera notamment de la gestion relevant de :

L’application du protocole sanitaire relatif aux ACM avec hébergement avec l’aide de son adjoint « référent Covid-19 »

L’administration,

Du contrôle de la conformité des locaux par rapport à la réglementation en vigueur,

Le personnel : il décidera de l’organisation générale du planning des animateurs (congés, temps de travail et temps de repos),

Il veillera également à l’organisation et aux aménagements éventuellement possibles du travail du personnel pédagogique technique.

Concernant la vie quotidienne :

 Il s’assurera du bon déroulement et du suivi de ce qui relève de l’argent de poche, la santé, l’hygiène, la sécurité…

Au sujet des activités :

 Vérifier si elles s’intègrent aux valeurs du projet éducatif et au projet pédagogique (voir modes d’évaluation).

 Il veillera également à assurer son rôle formateur durant le séjour.

L’assistant sanitaire :

Seconder le Directeur dans la réalisation de ses missions, coordonner une partie de l’équipe d’animation, assurer une fonction de gestion en tenant compte des contraintes réglementaires, administratives, financières, matérielles, humaines et environnementales :

Assurer le cas échéant l’application du protocole sanitaire en tant que référent Covid-19

Garantir le bon fonctionnement du séjour en préservant la sécurité physique, morale et affective de chacun des acteurs de la collectivité,

Être reconnu comme un responsable pédagogique,

Assurer le suivi des traitements médicaux (soins) et donner les informations principales sur la santé des adolescents à leur animateur référent.

Participer aux activités qui auront été mises en place (voire collaborées avec lui). A ce titre, il sera chargé des mêmes missions que l’animateur, en plus de son travail d’assistant et gérera le cahier d’infirmerie qui sera paraphé par le directeur chaque soir.

Le surveillant de baignades :

Le surveillant de baignade à un rôle important lors des baignades. Il travaille en deux temps :

Il prépare la baignade :

o faire le point avec l’équipe d’animation, connaître les appréhensions des enfants, aménager la zone des activités de baignade.

Il surveille la baignade :

o assurer la sécurité de tout le groupe, faire respecter les règles en développant un esprit de prévention chez les jeunes, conserver ses capacités d’intervention.

Les animateurs :

Les animateurs seront chargés de :

Préparer les activités et animer les enfants et les adolescents,

Veiller à la conformité de l’activité par rapport à la réglementation en vigueur,

S’assurer du rapport entre les activités et les objectifs du projet pédagogique,

Veiller au respect des règles de vie instaurées pendant les réunions préalables avec les adolescents et de la gestion de la vie quotidienne,

Veiller à la sécurité sanitaire des adolescents en appliquant les règles fixées dans le cadre du protocole sanitaire défini et des mesures complémentaires rappelées par le référent Covid-19 et l’assistant sanitaire (faisant appel le plus souvent au bon sens).

Moyens pédagogiques :

– Elaboration de règles de vie définies en commun auxquelles les adolescents et les animateurs adhèreront.

– Amener les adolescents à acquérir des savoir faire, des savoir être par le biais d’activités ludiques.

– Le respect de la nature et de l’environnement, le désir de connaître celles-ci par le biais d’activités de pleine nature.

– Désignation de différents responsables (chef de convoi, argent de poche, matériel…..) selon un planning tournant afin que chaque adulte et adolescent participe à la vie collective.

– Initiation à des activités (nature) favorisant leur créativité.

Réunion quotidienne après la journée

 Evaluer la journée.

 Peaufiner la journée du lendemain.

 Une évaluation de mi séjour sera mise en place si le besoin s’en fait ressentir.

 L’équipe pédagogique s’efforcera d’avoir une vision critique de manière à pointer ce qui pourrait être amélioré.

Modes d’évaluation :

 Des temps de « remédiation » par le biais de réunions seront mis en place afin de prendre en compte les demandes des enfants et des adolescents dans les poursuites des activités que l’équipe d’animation devra instaurer.

 Ces réunions seront également un support de discussions tenant à l’amélioration du système d’organisation de centre de vacances, les points importants de la vie quotidienne y seront rappelés régulièrement.

 Les adolescents pourront ainsi librement s’exprimer sur leurs problèmes éventuels ou leurs envies.

 Ces temps auront lieu pendant les temps de pause au soir et de façon occasionnelle.

 Un référent adolescent sera désigné à tour de rôle afin de transmettre à l’équipe de direction et d’animation les attentes, les éventuelles réclamations et donner le sentiment du groupe sur les différentes activités qui auront été faites.

 Le temps de pause sera celui du dialogue entre les référents souhaitant faire part de leurs remarques et l’équipe pédagogique.

 Une grille d’évaluation sera mise en place pour l’équipe pédagogique afin de savoir si les objectifs ont été atteints et s’il y a eu des réponses aux attentes exprimées par les adolescents.

 L’évaluation sous cette forme aura lieu tous les deux ou trois jours avec l’équipe pédagogique afin de trouver des solutions pour remédier aux problèmes éventuels.

