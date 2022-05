Le parc de Trohanet ouvre ses portes Domaine de Trohanet Langolen Catégories d’évènement: Finistère

Le parc couvre 25 hectares dont la majeure partie a été dessinée en 1872 par Denis Bühler qui a réalisé un parc romantique, à l’anglaise, qui s’articule autour d’une vaste pièce d’eau et d’un manoir en granit du 18e siècle. ISMH. Rendez-vous aux jardins dans un lieu chargé d’histoire / Dédicace d’auteurs le Dimanche après midi. Domaine de Trohanet Trohanet, 29510, Langolen, Finistère, Bretagne Langolen Finistère

