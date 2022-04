LE PARC DE TESSÉ EN VISITE FLASH DE 45 MN Le Mans, 22 avril 2022, Le Mans.

LE PARC DE TESSÉ EN VISITE FLASH DE 45 MN

2022-04-22

Le Mans Sarthe

Le parc de Tessé trouve ses origines sous l’ancien régime. La famille de Tessé y avait établi son hôtel particulier avec ses jardins. Les XIXe et XXe siècles y apportent de nouveaux aménagements et l’introduction d’une statuaire importante.

Votre guide sera Nathalie Jupin du service tourisme et patrimoine.

Billetterie à la Maison du Pilier-Rouge.

Départ : devant le musée de Tessé.

RDV devant le musée de Tessé 2, avenue de Paderborn Le Mans

