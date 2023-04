Parcours Land Art « Chimères » et exposition « Sentinelles du climat » Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Saint-Georges-de-Didonne

Parcours Land Art « Chimères » et exposition « Sentinelles du climat » Le Parc de l’Estuaire, 3 mai 2023, Saint-Georges-de-Didonne. Parcours Land Art « Chimères » et exposition « Sentinelles du climat » 3 – 31 mai Le Parc de l’Estuaire Entrée libre pendant les horaires d’ouverture du site « Sentinelles du climat »

Cette exposition présente, à l’échelle régionale, les effets du changement climatique sur les paysages emblématiques de la Nouvelle-Aquitaine et sur les espèces qui y vivent. Elle propose une compréhension et une appropriation de ce sujet d’actualité. Chacun est ainsi incité à agir pour lutter contre les causes du déclin de la biodiversité.

L’exposition s’appuie sur un programme de recherche porté par Cistude Nature en partenariat avec de nombreuses associations de la région Nouvelle-Aquitaine ainsi que trois laboratoires de recherche. Elle est soutenue par l’Union Européenne (FEDER), la Région Nouvelle-Aquitaine, les Départements de la Gironde et des Pyrénées-Atlantiques.

« Chimères »

Tel un sanctuaire, le sous-bois du Parc de l’Estuaire accueille des créatures inspirées de ces mille et une petites bêtes qui disparaissent sans bruit mais non sans dommages pour l’ensemble de la biodiversité et la survie de l’humanité. Parcours de sensibilisation à l’harmonie de la nature, valorisé par des productions artistiques responsables, l’exposition invite le visiteur à trouver son chemin parmi des installations insolites rendant hommage à cette partie fabuleuse du monde vivant.

Création à partir d’éléments naturels présents sur le Site de Suzac par des artistes plasticiens Sophie Prestigiacomo et Régis Poisson. Regisophie.com Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet 17110 Saint Georges de Didonne Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « leparcdelestuaire@charente-maritime.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-03T14:00:00+02:00 – 2023-05-03T18:00:00+02:00

2023-05-31T14:00:00+02:00 – 2023-05-31T18:00:00+02:00 climat insecte Regisophie.com

Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Saint-Georges-de-Didonne Autres Lieu Le Parc de l'Estuaire Adresse 47 avenue Paul Roullet 17110 Saint Georges de Didonne Ville Saint-Georges-de-Didonne Departement Charente-Maritime Age min 2 Age max 110 Lieu Ville Le Parc de l'Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

Le Parc de l'Estuaire Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-georges-de-didonne/

Parcours Land Art « Chimères » et exposition « Sentinelles du climat » Le Parc de l’Estuaire 2023-05-03 was last modified: by Parcours Land Art « Chimères » et exposition « Sentinelles du climat » Le Parc de l’Estuaire Le Parc de l'Estuaire 3 mai 2023 Le parc de l'estuaire Saint-Georges-de-Didonne Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime