Classé en 1909, le parc actuel est issu d’une longue histoire, de la culture de la vigne, en passant par un jardin “à la française” aménagé en terrasses et orné de bassins, jusqu’au jardin “à l’anglaise” du XIXe siècle, transformé au début du siècle suivant. Le parcours s’attachera à montrer l’évolution de ce magnifique parc de coteau, offrant des larges vues qui embrassent la vallée de la Marne jusqu’aux coteaux de Champigny. Des tableaux des différentes ambiances et vues du parc tel qu’il était au cours de l’entre-deux-guerres ont contribué à étayer le plan-guide de suivi de l’ensemble du site, établi par les paysagistes Astrid Verspieren et Philippe Simonnet. L’existence de ces peintures, réalisées par Madeleine Smith-Champion, révèle l’attachement des propriétaires au domaine et leur volonté d’en assurer la préservation. Le fil conducteur de la visite sera l’histoire mouvementée d’une création paysagère en constante évolution, jusqu’à son utilisation actuelle : un parc au multiples ambiances, partagé entre la Fondation des Artistes, la maison de retraite, la MABA et les ateliers d’artistes. En 2018, le site de la Fondation des Artistes a obtenu le label de « Patrimoine d’intérêt régional ».

La variété des ambiances et des vues vers la vallée font de ce parc, classé en 1909, un site remarquable. La visite évoquera le thème des adaptations du modèle de parc irrégulier anglais.

