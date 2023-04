Fête des plantes et de la biodiversité Le Parc de la Clef, 3 juin 2023, Saint-Sauveur-Marville.

Fête des plantes et de la biodiversité 3 et 4 juin Le Parc de la Clef Entrée 5 euro gratuit pour les enfants

Dans un parc de 4 hectares nous fêtons les 10 ans de l’événement. De nouveaux exposants de plantes spécialisés adaptées à notre region, présentés par des producteurs. Vente d’arbustes, de rosiers de plantes vivaces et de deco jardin.

Restauration sur place, parking et transport de plantes.

Le Parc de la Clef 16 rue du Parc 28170 Marville-les-Bois Saint-Sauveur-Marville 28170 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « leparcdelaclef.marville@gmail.com »}] Au cœur d’un espace de quatre hectares entrecoupés d’allées cavalières, un parc du XIXe siècle, est dédié à l’harmonie et à la beauté. La biodiversité et l’écologie sont au cœur de cet espace. Le parc paysager est ordonné sur une géométrie qui permet au visiteur de percevoir une approche sensorielle au travers de ses trois univers de diversité végétale. Un jardin symbolique en hommage à Hildegarde Von Bingen a été réalisé au nombre d’or sur un dessin spirituel représentant une vision symbolique des mondes. Une roseraie Inspirée des patios arabo-andalous, est construite sur le nombre d’or et autour d’une serre ancienne avec plus de 300 rosiers anciens et anglais sélectionnés pour les couleurs et les parfums. à 26.5 km de Chartres via la D939; à 18.4 km de Dreux et 50 km de Nogent-le-Rotrou via la D928 – parking à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

DR