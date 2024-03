Le parc de Blossac Parc de Blossac Poitiers, dimanche 2 juin 2024.

Début : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:00:00+02:00

Éveillez vos sens pour (re) découvrir le parc de Blossac. Ouvrez bien les oreilles et écoutez tous les sons qui émanent de ce jardin pour mieux le voir ! Inscrit dans les grands travaux d’urbanisme et d’embellissement réalisés à partir de 1750 à Poitiers, ce parc à la française est créé à l’initiative du comte de Blossac, intendant du Poitou. Jardin d’agrément, rendez-vous des promeneurs ou lieu de fêtes, il est enrichi d’un jardin à l’anglaise (1905) et de jardins contemporains (2003).

Parc de Blossac Place du 18 juin 1940, Poitiers, Vienne, Nouvelle-Aquitaine Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 41 39 37 http://www.poitiers.fr/c__229_883__Parc_de_Blossac.html [{« type »: « phone », « value »: « 06 75 32 16 64 »}] À l’image des grandes villes européennes et des résidences royales et princières, ce parc à la française a été créé à l’initiative du comte de Blossac, intendant du Poitou, dans le cadre des grands travaux d’urbanisme et d’embellissement, réalisés à partir de 1750 à Poitiers. Le visiteur pourra également admirer un jardin de rocailles et un jardin anglais rajouté au XIXe siècle. Le Grand pré aura attendu le XXe siècle et l’intervention de Guillaume Geoffroy-Dechaume paysagiste contemporain avec l’atelier Acanthe pour retrouver toute sa dimension avec un jardin d’ombre, un jardin de lumière et un théâtre de verdure.

© IBOOCREATION