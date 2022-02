Le parc de Bagatelle (bois de Boulogne) entrée du parc de Bagatelle côté grille de Sèvres Paris Catégories d’évènement: île de France

Le parc de Bagatelle (bois de Boulogne) entrée du parc de Bagatelle côté grille de Sèvres, 14 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 14 mars 2022

de 14h30 à 16h00

gratuit

En bordure du bois de Boulogne, ce parc paysager de 24 hectares de verdure (1 des 4 sites du jardin botanique de Paris) présente une belle diversité d’arbres, d’arbustes, des collections horticoles comme les iris, les pivoines et surtout la prestigieuse roseraie 14h30 Visite : Le parc de Bagatelle (bois de Boulogne) En bordure du bois de Boulogne, ce parc paysager de 24 hectares de verdure (1 des 4 sites du jardin botanique de Paris) présente une belle diversité d’arbres, d’arbustes, des collections horticoles comme les iris, les pivoines et surtout la prestigieuse roseraie. Une visite dans le temps pour évoquer l’histoire du lieu, du XIXème siècle jusqu’à nos jours, ses propriétaires successifs et ses paysagistes qui ont fait du jardin ce qu’il est aujourd’hui. Rendez-vous : entrée du parc de Bagatelle côté grille de Sèvres entrée du parc de Bagatelle côté grille de Sèvres entrée du parc de Bagatelle côté grille de Sèvres Paris 75016 Contact : Balade;Nature

