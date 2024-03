LE PARC BERTHE-MORISOT 22, rue du faubourg Madeleine-Rue du Baron, Orléans Orléans, samedi 1 juin 2024.

Dans le quartier de la Madeleine se trouve le parc Berthe-Morisot. 1 et 2 juin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:30:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:30:00+02:00 – 2024-06-02T12:00:00+02:00

Dans le quartier de la Madeleine se trouve le parc Berthe-Morisot.

Au XIXe siècle, il appartenait à une congrégation religieuse dirigée par

Mère Anjorrant qui s’occupait de jeunes filles en détresse afin qu’elles

soient remises dans le droit chemin. Par la suite laissé à l’abandon, il est

racheté par la municipalité à la fin du XXe siècle. Découvrez l’histoire

de ce lieu et faites une halte dans ce parc verdoyant à deux pas du centre

d’Orléans.

Durée : 1h30

Réservation obligatoire. L’achat des billets se fait auprès de l’Office de tourisme Orléans Val-de-Loire Tourisme : 23 place du Martroi ou billetterie

en ligne sur le site www.tourisme-orleansmetropole.com

Plein tarif : 7,50€

Tarif réduit (sur justificatif) : 5,50€ : demandeurs d’emploi, plus de 65 ans, détenteur du City-Pass, un accompagnant d’un adhérent au PASSé-simple.

Gratuité (sur justificatif) : moins de 18 ans, étudiants, personnes à handicap et un accompagnant, personnes bénéficiant de minima sociaux, adhérents au PASSé-simple.

22, rue du faubourg Madeleine-Rue du Baron, Orléans

1. Parc Berthe Morisot © Mairie