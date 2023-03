LE PARC AUSTRALIEN LE PARC AUSTRALIEN CARCASSONNE Catégories d’Évènement: Aude

Carcassonne

LE PARC AUSTRALIEN, 8 avril 2023, CARCASSONNE.

VALABLE POUR UNE ENTRÉE DU 8 AVRIL AU 5 NOVEMBRE 2023 SELON CALENDRIER D'OUVERTURE DU PARC
Gratuit pour les moins de 3 ans

Au contact direct des animaux , une expérience interactive et dépaysante au pays des kangourous, des aborigènes et des chercheurs d'or.

Profitez de la visite guidée FAMILIALE, HUMORISTIQUE…..et GRATUITE !!
Elle s'adresse aux adultes et aux enfants.
Elle vous permet de découvrir le parc, d'une manière originale et conviviale. Vous pénétrerez dans des enclos d'animaux et la volière avec le guide ce qui est, bien sûr impossible en visite libre.

Tarif : 11.5 à 11.5 euros.

Votre billet est ici

CHEMIN DES BARTAVELLES
Aude

CARCASSONNE Aude