Le parc André-Citroën Catégorie d’évènement: île de France

Le parc André-Citroën, 4 février 2022, . Date et horaire exacts : Le vendredi 04 février 2022

de 14h00 à 15h30

gratuit

Un parc André-Citroën aux espaces aux ambiances contrastées entre ombre et de lumière et symbolisme complexe autour des planètes, les métaux, les sens… Le parc André-Citroën Réalisation majeure des années 1990, le parc André-Citroën déroule jusqu’à la Seine sa grande pelouse formant une grandiose perspective. De part et d’autre sont répartis les jardins sériels à la signification complexe symbolisant les planètes, les métaux, les sens. Le parc présente des espaces aux ambiances contrastées ou alterne un jeu d’ombre et de lumière. Dessiné par de grands paysagistes, il marque une étape importante de l’histoire des jardins. Cliquer sous la rubrique Gratuit En direct depuis chez vous en cliquant ici En cas de difficulté de connexion copier le lien suivant et allez sur votre moteur de recherche https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?MTID=m9c47f4e0de5bc602d44d62700f01cabf Contact : Conférence;Nature

Date complète :

2022-02-04T14:00:00+01:00_2022-02-04T15:30:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Le parc André-Citroën 2022-02-04 was last modified: by Le parc André-Citroën 4 février 2022

Paris