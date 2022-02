Le parc André-Citroën Le parc André-Citroën Paris Catégories d’évènement: île de France

Le parc André-Citroën Le parc André-Citroën, 25 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 25 mars 2022

de 14h30 à 16h00

gratuit

Réalisation majeure des années 90, le parc André-Citroën déroule sa grande pelouse jusqu'à la Seine. Rythmé par les jeux d'eau, il alterne ombres et lumières à travers des espaces aux ambiances contrastées : jardin blanc, jardin noir, jardin des métamorphoses, jardin d'ombre, jardin en mouvement, jardins sériels et serres aux végétaux étranges. Rendez-vous : entrée du jardin, angle rue Balard et rue Saint-Charles, métro Balard

2022-03-25T14:30:00+01:00_2022-03-25T16:00:00+01:00

